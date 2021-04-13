У покойного остались супруга и двое сыновей

Утром 13 апреля из жизни ушел актер из детективного сериала "Глухарь" Игорь Желтоухов, ему было 76 лет. Информацию передает Хабаровский краевой музыкальный театр, выражая соболезнования близким.

Артист родился в городе Хабаровск. С 1971 года он был участником трупы Хабаровского театра музыкальной комедии. На его счету около 200 ролей.

Заслуженный артист заполучил признание не только в своем регионе, но и во всей России. В прошлом году он был удостоен премии "Золотая маска".

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скончалась российская актриса Белла Шпинер, известная своей ролью в сериале "Мухтар". Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Также недавно стало известно о кончине актрисы Нины Зоткиной. Тело артистки нашли лишь спустя две недели после смерти.