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Пять лет назад имя Дианы Шурыгиной было у всех на слуху. Кто-то осуждал девушку, которая обвинила парня в изнасиловании, другие ей сочувствовали. Спустя время девушка, которая в итоге стала блогером, решила рассказать, как же все было на самом деле, и что произошло в том коттедже.
Оказывается, что виноватым Сергея она не считает. По словам Дианы, отдыхать она приехала в компании подруг. При этом другие девушки, позавидовав внешности Шурыгиной, сказали парню, что она легко согласится познакомиться с ним поближе.
"Эти бабы просто его подставили",
– цитирует Шурыгину "Собеседник".
При этом блогер добавила, что изначально с Сергеем у нее возникла взаимная симпатия, но позже молодой человек позволил себе лишнего.
Также Диана рассказала, что на самом деле она выпила гораздо больше, а не на "донышке", как говорила изначально. В итоге именно алкоголь сделал ее уязвимой перед насильником.
Изначально она даже не хотела писать заявление на Сергея, но на этом настояли ее родители. В итоге ей пришлось столкнуться с невероятной волной негатива в свой адрес, хотя изначально представители "Пусть говорят" обещали ей помочь и оказать поддержку.
Шурыгина согласилась на участие в скандальной серии передач лишь по этой причине, поэтому для нее стало большим шоком, что в итоге эксперты передачи нелестно высказывались в ее адрес.
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