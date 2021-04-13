Спустя годы звезда "Пусть говорят" рассказала, как все было на самом деле

Пять лет назад имя Дианы Шурыгиной было у всех на слуху. Кто-то осуждал девушку, которая обвинила парня в изнасиловании, другие ей сочувствовали. Спустя время девушка, которая в итоге стала блогером, решила рассказать, как же все было на самом деле, и что произошло в том коттедже.

Оказывается, что виноватым Сергея она не считает. По словам Дианы, отдыхать она приехала в компании подруг. При этом другие девушки, позавидовав внешности Шурыгиной, сказали парню, что она легко согласится познакомиться с ним поближе.

"Эти бабы просто его подставили",

– цитирует Шурыгину "Собеседник".

При этом блогер добавила, что изначально с Сергеем у нее возникла взаимная симпатия, но позже молодой человек позволил себе лишнего.

Также Диана рассказала, что на самом деле она выпила гораздо больше, а не на "донышке", как говорила изначально. В итоге именно алкоголь сделал ее уязвимой перед насильником.

Изначально она даже не хотела писать заявление на Сергея, но на этом настояли ее родители. В итоге ей пришлось столкнуться с невероятной волной негатива в свой адрес, хотя изначально представители "Пусть говорят" обещали ей помочь и оказать поддержку.

Шурыгина согласилась на участие в скандальной серии передач лишь по этой причине, поэтому для нее стало большим шоком, что в итоге эксперты передачи нелестно высказывались в ее адрес.