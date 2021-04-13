Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

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Скончался Леонид Борткевич – солист золотого состава "Песняров". Об этом сообщает официальная группа коллектива в "Фэйсбуке".
Знаменитому артисту из Белоруссии был 71 год.
"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!", – написал Николай Бабичев.
Из-за чего скончался Борткевич не сообщается. Подробности о дате и месте похорон певца расскажут позднее.
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