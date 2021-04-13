Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
Леонид Борткевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщают журналисты

Скончался Леонид Борткевич – солист золотого состава "Песняров". Об этом сообщает официальная группа коллектива в "Фэйсбуке".

Знаменитому артисту из Белоруссии был 71 год.

"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!", – написал Николай Бабичев.

Из-за чего скончался Борткевич не сообщается. Подробности о дате и месте похорон певца расскажут позднее. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В поведении Путина на встрече с Радаевым эксперты нашли скрытый смысл

Президент подал сигнал всем губернаторам страны

Все закончится быстро: Байдена предостерегли от военных действий против России

Армия РФ многочисленнее и тренированнее, считает военный специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей