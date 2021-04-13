Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Об этом сообщают журналисты

Скончался Леонид Борткевич – солист золотого состава "Песняров". Об этом сообщает официальная группа коллектива в "Фэйсбуке".

Знаменитому артисту из Белоруссии был 71 год.

"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!", – написал Николай Бабичев.

Из-за чего скончался Борткевич не сообщается. Подробности о дате и месте похорон певца расскажут позднее.