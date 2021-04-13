Мистическая смерть и раздавленный горем сын: как прошли похороны Верника

Мистическая смерть и раздавленный горем сын: как прошли похороны Верника
Эмиль и Игорь Верники. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды не стало на 96 году жизни

В Москве проходит траурное событие. Сегодня, 13 апреля, Россия прощается со знаменитым радиорежиссером и основателем звездной династии Эмилем Верником.

Печальная церемония проходит в стенах МХТ имени Чехова. Здесь на должности заместителя худрука трудится наследник покойного Вадим Верник.

Проститься с ярким представителем уходящей эпохи выдающихся советских деятелей искусства пожелали многие знаменитости и простые россияне. Отдать дань памяти известному артисту пришли Олеся Судзиловская, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев и другие.

Траурное мероприятие решили проводить не на сцене театра, как это обычно делают в таких случаях, а в портретном зале культурного учреждения, отмечает издание "СтарХит". Рядом с гробом стоят два наследника покойной знаменитости – Вадим и Игорь Верник. Последнее пристанище Эмиля Григорьевича утопает в цветах.

Как отмечают корреспонденты "Телепрограммы", трагедия сильно ударила по Игорю Вернику. На церемонии прощания артист еле сдерживал слезы и весь почернел от горя.

Тем временем, худрук театра имени Чехова Сергей Женовач считает, что смерть Верника связана с некой мистикой. По его мнению, у Верника была очень тесная связь со сценой и умер он в неслучайный час.

"Сердце Эмиля Верника остановилось, когда закончились аплодисменты в спектакле "Бег", – заметил Женовач.

Известно, что покойного радиорежиссера похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Напомним, Эмиль Верник скончался от остановки сердца. По словам его сына, знаменитого артиста Игоря Верника, его пожилой родитель до последних дней вел активный образ жизни.

Ольга ФЕДОРОВА

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