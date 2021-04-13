"Поняла, что не нужна": Антонова развелась с мужем

"Поняла, что не нужна": Антонова развелась с мужем
Наталия Антонова/Instagram.com/https://www.instagram.com/n.antonova
По словам актрисы, супруг совершенно не уделял время семье

Актриса Наталия Антонова предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако недавно она впервые откровенно поделилась причинами развода с актером Александром Вершининым во время программы "Судьба человека" с ведущим Борисом Корчевниковым. 

Как рассказывает Антонова, с будущим супругом они встретились на съемках кинокартины "На заре туманной юности". Чувства между ними вспыхнули почти сразу же, Вершинин покорил ее красивыми ухаживаниями. Актеры решили пожениться уже спустя 3 месяца. Антонову совершенно не смущала их 10-летняя разница в возрасте. 

Антонова также рассказала, что ее бывшему мужу не нравилось, что у нее тоже есть профессия. У него же на первом месте была работа и друзья, а не семья. Наталия же не желала постоянно сидеть в четырех стенах в ожидании мужа. Кроме того, муж перестал ночевать дома. Поэтому она решила подать на развод после почти 4 лет совместной жизни.

"Я поняла, что меня не любят. Поняла, что не нужна. И я попросила развод", – подытожила актриса.

Напомним, недавно актриса Ирина Безрукова раскрыла причины расставания с Игорем Ливановым спустя 11 лет в браке. Причина довольно проста – чувства актрисы с Сергею Безрукову. Тем не менее, решение о разводе все равно далось ей непросто.

Анна АГАБАБОВА

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