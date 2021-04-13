Популярного юмориста задержали с запрещенным веществом

Артист отрицает свою вину

В столице известного стенд-ап комика Алексея Рябчикова поймали с поличным – его задержали во время поиска закладки во дворе. Информацию передает "Пятый канал".

При задержали правоохранительные органы обнаружили у юмориста пакетик с запрещенным веществом. 

Сам Рябчиков отказывается признавать свою вину и утверждает, что это снотворное средство. Будет проведена экспертиза. Сейчас комик находится в отделении полиции.

Юморист стал известен благодаря программе "Открытый микрофон" на ТНТ и стенд-ап концертам.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей