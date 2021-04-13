Артист отрицает свою вину

В столице известного стенд-ап комика Алексея Рябчикова поймали с поличным – его задержали во время поиска закладки во дворе. Информацию передает "Пятый канал".

При задержали правоохранительные органы обнаружили у юмориста пакетик с запрещенным веществом.

Сам Рябчиков отказывается признавать свою вину и утверждает, что это снотворное средство. Будет проведена экспертиза. Сейчас комик находится в отделении полиции.

Юморист стал известен благодаря программе "Открытый микрофон" на ТНТ и стенд-ап концертам.