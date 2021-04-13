"Никогда не пойму": Снигирь обиделась на резкие высказывания об ее актерском даровании

"Никогда не пойму": Снигирь обиделась на резкие высказывания об ее актерском даровании
Юлия Снигирь. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие поклонники и коллеги выступили в поддержку актрисы

Прошлым летом состоялась премьера сериала Константина Богомолова "Хороший человек" с участием звездных актеров. Тем не менее, не все высоко оценили игру артистов. Рецензия российской журналистки Божены Рынска на сериал в "Фейсбуке" привела к публичному скандалу с Юлией Снигирь, которую обидели высказывания светской львицы. 

Божена Рынска похвалила игру многих принявших участие в сериале актеров. А вот Юлию Снигирь журналистка раскритиковала, заявив, что ей не хватило харизмы, чтобы раскрыть свою роль. 

Ответ обиженной актрисы не заставил себя долго ждать, она сразу же вступила в дебаты со светской львицей. Однако, по словам Снигирь, возмутила ее не сама рецензия, а комментарии и лайки некоторых людей.

"Вот Наталья Ртищева, в свое время расхваливавшая сериал и называющая меня "пьянящей настойкой", вдруг согласна с Боженой. Или некая Марина Девич, написавшая когда-то сценарий про Салтычиху, над которым мы с режиссером Егором Анашкиным бились из последних, чтобы прекратить это во что-то более-менее приемлемое, тоже считает меня плохой актрисой вдруг. И так далее. Вот это я никогда не пойму", – написала у себя на "Фейсбуке" актриса.

В защиту Снигирь высказались многие фанаты, критики и коллеги. Многие комментаторы посчитали, что многие просто завидуют успешной актрисе. 

"Будьте выше! И берегите свои нервы и эмоции, вам будет где их проявить. Уверен, с вашим-то талантом", – написал один из поклонников. 

"Юля, вы редкость! Смотреть на вас – одно удовольствие... ⚘ Как сказала Великая Людмила Марковна Гурченко: "Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди", – поддержала актрису еще одна фанатка.

Сама Божена также не осталась в стороне и прокомментировала публикацию Снигирь. Журналистка оправдалась, что актриса импонирует ей в других фильмах. Но именно у Богомолова она не смогла расположить светскую львицу к себе. В других своих комментариях журналистка вновь делает комплименты Снигирь и переносит всю вину на самого режиссера. 

Также светская Рынска дала обещание посмотреть другие работы Богомолова, чтобы сформировать более объективное мнение касательно его таланта. 

Анна АГАБАБОВА

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Божена, конечно, та еще ТП, но тут она права. Таланта у Снигирь нет от слова "совсем".
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