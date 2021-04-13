Звезды не стало на 72 году жизни

13 апреля стало известно о серьезной трагедии в культурной сфере. Легендарная белорусская группа "Песняры" лишилась талантливого члена музыкальной команды, популярного вокалиста Леонида Борткевича. Как стало известно журналистам, причиной смерти звезды стал сахарный диабет.



Об этом сообщил товарищ покойного певца по ансамблю Валерий Скорожонок. Артист признался, что в последнее время редко виделся с Борткевичем, однако хорошо знал, что у того есть проблемы со здоровьем, вызванные сахарным диабетом.

Музыкант уверен, что несколько безалаберный подход знаменитости к собственному здоровью и свел его в могилу. По мнению Валерия, если бы Леонид более трепетно относился к состоянию своего организма, трагедии можно было избежать.

В последнее время два артиста встречались только на официальных мероприятиях. Как отметил Скорожонок, Борткевич в такие моменты выглядел задумчивым и степенным. В беседе с журналистами телеканала RT коллега покойного подчеркнул, что Леонид был главным солистом ансамбля и лицом коллектива. Все члены музыкальной группы тяжело переживают утрату.

Как сообщил ранее продюсер ансамбля Игорь Кузнецов, последнее время певец много болел. Смерть настигла Борткевича на больничной койке.