Лель выдала подробности связи Зайцева с семьей Гарафутдиновых

Лель выдала подробности связи Зайцева с семьей Гарафутдиновых
Катя Лель. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призвала общественность быть добрее и терпимее друг к другу

Слухи о том, что 83-летний Вячеслав Зайцев, попал в беду, взорвали интернет. Появилась информация, что известностью тяжелобольного модельера пользуются его давние знакомые – семья Гарафутдиновых. Теперь по поводу сложившейся ситуации решила высказаться певица Катя Лель. 

Популярная исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в "Инстаграме", заявив, что лично знакома с этой семьей и искренне не понимает, почему на них обрушился такой шквал негатива. Певица также утверждает, что сам Вячеслав Зайцев говорил выражал любовь к Гарафутдиновым, они дружат 15 лет. Лель не видит ничего плохого в действиях этой семьи. В своей видео-обращении певица призвала народ быть добрее и терпимее в отношении друг друга. Семье Гарафутдиновых же она посоветовала не поддаваться на провокации.  

Напомним, ранее сын звездного модельера, Егор Зайцев, обвинил семью Гарафутдиновых в том, что они пользуются популярностью его отца. По мнению предпринимателя, семья мошенников претендует не только на акции, но и на жилье тяжелобольного.  

Анна АГАБАБОВА

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