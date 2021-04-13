Певица призвала общественность быть добрее и терпимее друг к другу

Слухи о том, что 83-летний Вячеслав Зайцев, попал в беду, взорвали интернет. Появилась информация, что известностью тяжелобольного модельера пользуются его давние знакомые – семья Гарафутдиновых. Теперь по поводу сложившейся ситуации решила высказаться певица Катя Лель.

Популярная исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в "Инстаграме", заявив, что лично знакома с этой семьей и искренне не понимает, почему на них обрушился такой шквал негатива. Певица также утверждает, что сам Вячеслав Зайцев говорил выражал любовь к Гарафутдиновым, они дружат 15 лет. Лель не видит ничего плохого в действиях этой семьи. В своей видео-обращении певица призвала народ быть добрее и терпимее в отношении друг друга. Семье Гарафутдиновых же она посоветовала не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее сын звездного модельера, Егор Зайцев, обвинил семью Гарафутдиновых в том, что они пользуются популярностью его отца. По мнению предпринимателя, семья мошенников претендует не только на акции, но и на жилье тяжелобольного.

