Артист до сих пор не может поверить в случившееся

13 апреля стало известно о смерти солиста ВИА "Песняры" Леонида Борткевича. Трагическую новость прокомментировал Игорь Николаев, который состоял в дружеских отношениях с певцом.

На личной инстаграм-странице Николаев опубликовал несколько архивных фото с Борткевичем. Кончину артиста Игорь Юрьевич назвал "большим горем".

"Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос "Песняров", спевший их лучшие хиты", – написал он.

Исполнитель хита "Дельфин и русалка" отметил, что Леонид Леонидович был частым гостем в его доме. Артист любил преподносить Николаеву в качестве подарка свои картины.

Также Игорь Юрьевич вспомнил, что друг приезжал на его концерты, которые проходили в Белоруссии. Борткевич выходил на сцену и вместе с ним исполнял песню "Рушники".

Николаев признался – он до сих пор не может поверить в то, что его товарища больше нет. Артист добавил, что терять близких невероятно тяжело.

Напомним, Борткевич был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры" с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года. С августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года Леонид Леонидович руководил собственным ансамблем с таким же названием.

Артисту был 71 год. Последние дни Борткевич провел в больнице. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал сахарный диабет. Дату и место похорон сообщат позже.