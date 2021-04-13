"Большое горе": Николаев потерял близкого человека

"Большое горе": Николаев потерял близкого человека
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист до сих пор не может поверить в случившееся

13 апреля стало известно о смерти солиста ВИА "Песняры" Леонида Борткевича. Трагическую новость прокомментировал Игорь Николаев, который состоял в дружеских отношениях с певцом.

На личной инстаграм-странице Николаев опубликовал несколько архивных фото с Борткевичем. Кончину артиста Игорь Юрьевич назвал "большим горем".

"Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос "Песняров", спевший их лучшие хиты", – написал он.

Исполнитель хита "Дельфин и русалка" отметил, что Леонид Леонидович был частым гостем в его доме. Артист любил преподносить Николаеву в качестве подарка свои картины.

Также Игорь Юрьевич вспомнил, что друг приезжал на его концерты, которые проходили в Белоруссии. Борткевич выходил на сцену и вместе с ним исполнял песню "Рушники".

Николаев признался – он до сих пор не может поверить в то, что его товарища больше нет. Артист добавил, что терять близких невероятно тяжело.

Напомним, Борткевич был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры" с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года. С августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года Леонид Леонидович руководил собственным ансамблем с таким же названием.

Артисту был 71 год. Последние дни Борткевич провел в больнице. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал сахарный диабет. Дату и место похорон сообщат позже. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей