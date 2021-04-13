Зудина разрыдалась на церемонии прощания с Верником

Зудина разрыдалась на церемонии прощания с Верником
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса не смогла произнести и слова в память о покойном режиссере

13 апреля в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с Эмилем Верником. В числе присутствующих была и вдова Олега Табакова Марина Зудина. Артистку настолько шокировала смерть режиссера, что она разрыдалась от нахлынувших эмоций.

Как сообщает "Телепрограмма", когда пришла очередь Зудиной выйти на сцену и произнести несколько слов об Эмиле Григорьевиче, она не нашла в себе сил говорить.

На фото, опубликованном на портале, Марина Вячеславовна в слезах покидает театр. По лицу актрисы видно, что она раздавлена горем.

Напомним, Эмиль Верник скончался на 96 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Режиссера похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Отмечается, что на церемонии прощания присутствовали также Олеся Судзиловская, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев и другие представители культурного бомонда. Проводить отца в последний путь также пришли его сыновья – актер Игорь Верник и заместитель худрука МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Как пишут СМИ, потеря родителя сильно подкосила звезду фильма "На углу, у Патриарших…". Знаменитость еле сдерживала слезы, однако вся скорбь отражалась на его почерневшем от горя лице.

Ранее Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца. По словам артиста, режиссер чувствовал себя замечательно и не жаловался на проблемы со здоровьем. Однако за несколько дней до смерти его состояние ухудшилось. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей