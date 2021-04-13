Актриса не смогла произнести и слова в память о покойном режиссере

13 апреля в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с Эмилем Верником. В числе присутствующих была и вдова Олега Табакова Марина Зудина. Артистку настолько шокировала смерть режиссера, что она разрыдалась от нахлынувших эмоций.

Как сообщает "Телепрограмма", когда пришла очередь Зудиной выйти на сцену и произнести несколько слов об Эмиле Григорьевиче, она не нашла в себе сил говорить.

На фото, опубликованном на портале, Марина Вячеславовна в слезах покидает театр. По лицу актрисы видно, что она раздавлена горем.

Напомним, Эмиль Верник скончался на 96 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Режиссера похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Отмечается, что на церемонии прощания присутствовали также Олеся Судзиловская, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев и другие представители культурного бомонда. Проводить отца в последний путь также пришли его сыновья – актер Игорь Верник и заместитель худрука МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Как пишут СМИ, потеря родителя сильно подкосила звезду фильма "На углу, у Патриарших…". Знаменитость еле сдерживала слезы, однако вся скорбь отражалась на его почерневшем от горя лице.

Ранее Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца. По словам артиста, режиссер чувствовал себя замечательно и не жаловался на проблемы со здоровьем. Однако за несколько дней до смерти его состояние ухудшилось.