"Насыщенный и короткий праздник": Шепелев поделился фото с дня рождения сына от Фриске

"Насыщенный и короткий праздник": Шепелев поделился фото с дня рождения сына от Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий заявил, что праздник выдался замечательным

7 апреля сыну Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске Платону исполнилось 8 лет. Поскольку день рождения наследника телеведущего выпал на среду, празднования было решено перенести на выходные. На личной инстаграм-странице звезда шоу "Ты как я" опубликовал несколько фотографий с вечеринки.

Шепелев рассказал, что Платон впервые пригласил к себе на праздник друзей. Поздравить мальчика пришли 15 детей вместе со своими родителями.

"Именинник захотел, чтобы было "немного страшно", поэтому мы выбрали театрализованный квест, в котором и постановка, и загадки/разгадки", - отметил телеведущий.

Бывший гражданский муж исполнительницы хита "А на море белый песок" добавил, что практически всем понравился формат вечеринки. Однако нашлись и те, кто испугался и убежал.

По словам Шепелева, они не стали сильно затягивать празднование дня рождения Платона. Дело в том, что телезвезда не раз сталкивалась с подобными ситуациями: из-за отсутствия временных ограничений дети начинают "сходить с ума", и привести их в чувства достаточно сложно.

"Поэтому мы приняли решение провести насыщенный, но короткий праздник: приключение, торт, игра и до свидания", – написал Дмитрий.

Телеведущий заявил – праздник выдался замечательным. У его наследника даже осталось время на то, чтобы распаковать многочисленные подарки.

Текст экс-избранник Фриске сопроводил снимками с квеста. На четырех кадрах запечатлены дети, на головы которых надеты разрисованные бумажные пакеты. На пятой фотографии – праздничный торт, выполненный в форме батончика "Сникерс".

Ранее стало известно о том, что Шепелев выбросил полученные от родителей Фриске подарки для сына. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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