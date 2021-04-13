Зрителям случайно показали скриншот с нецензурным содержанием

Один из последних выпусков популярной программы "Время покажет" на Первом канале обернулся скандалом из-за нелепой ошибки, допущенной редакторами: в эфир пустили реплику жителя Украины с обсценной лексикой, которая шокировала присутствующих в студии гостей.

Так, телеведущие Анатолий Кузичев и Олеся Лосева решили посвятить часть последнего выпуска от 12 апреля сообщению администрации Зеленского: официальный представитель офиса президента Украины Юлия Мендель распространила в социальных сетях публикацию, которую сопроводила хештегом "нет гражданской войне на Украине".

Журналисты решили продемонстрировать гостям и экспертам в студии комментарии жителей Незалежной, оставленные под постом украинской госслужащей. Так, один из комментаторов заявил, что Мендель, по его словам, намеренно "написала *** (чушь – прим.ред)" про "гражданскую войну" для западных кураторов.

Диктор же зачитал сообщение украинского комментатора в оригинале. Нецензурное слово "запикали", однако скриншот с ним оставили.

Некоторые гости с иронией заявили, что Первый канал пропускает новости без цензуры, а сами телеведущие пришли в шок от недопущения редакторов, отругав коллег за допущенное нарушение, передает РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в одном из недавних выпусков ведущая Олеся Лосева жестко отреагировала на громогласные заявления украинского эксперта о конфликте на востоке Украины. Присутствующий гость принялся защищать ВСУ, заявляя, что доказательства о причастности армии Незалежной к убийству пятилетнего ребенка, погибшего в результате обстрела со стороны позиций Украины в ДНР, отсутствуют. За это он нарвался на замечание от Лосевой.