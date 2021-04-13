Кто из знаменитостей бросил семью ради молодой любовницы

Константин Ивлев. Фото: Денис Гришкин/АГН Москва Федор Бондарчук. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Селин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Кристовский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Байгали Серкебаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторых звезд не остановило даже наличие детей

Российский шоу-бизнес полон любовных скандалов и интрижек. Расскажем, что из знаменитостей-мужчин ушел из семьи к молодым девушкам.

Константин Ивлев

47-летний телеведущий недавно женился на 29-летней Валерии Куденковой. До этого Ивлев много лет состоял в браке с женщиной по имени Мария. Первая супруга Константина подарила ему двоих детей – сына Матвея и дочь Марусю. В 2020 году стало известно о разводе пары.

Константин Ивлев. Фото: Денис Гришкин/АГН Москва

Федор Бондарчук

Первой женой актера стала Светлана Бондарчук. В браке у супругов появились двое наследников – Сергей и Варвара. В 2016 году продюсер и телеведущая объявили о разрыве. Примечательно, что осенью 2015 года Федор закрутил роман с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше его на 21 год. Спустя несколько лет после развода с первой избранницей Бондарчук женился на молодой артистке.

Федор Бондарчук. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сергей Селин

60-летняя звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" сейчас состоит в браке с 35-летней Анной. Женщина стала второй по счету супругой актера. До нее Селин 22 года прожил с первой женой Ларисой. Ходили слухи, что именно молодая любовница увела Селина из семьи.

Сергей Селин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Владимир Кристовский

Лидер группы Uma2rmaH тоже ушел из семьи ради любовницы. Первая избранница, Валерия Римская, подарила артисту четырех дочек – Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. В 2013 году Кристовский бросил жену и начал строить отношения с Ольгой Пилевской. Спустя несколько лет после свадьбы у пары появился сын Федор. В прошлом году у них родилась дочь Тея.

Владимир Кристовский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Байгали Серкебаев

В 2016 году поползли слухи о том, что лидер группы A’Studio закрутил роман с 29-летней певицей Ольгой Жаровой. Однако позже выяснилось, что Серкебаев не стал разводиться со своей супругой Раушан, с которой прожил более 20 лет. По словам самого музыканта, он не захотел разрушать семью. 

Байгали Серкебаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей