Некоторых звезд не остановило даже наличие детей

Российский шоу-бизнес полон любовных скандалов и интрижек. Расскажем, что из знаменитостей-мужчин ушел из семьи к молодым девушкам.

Константин Ивлев

47-летний телеведущий недавно женился на 29-летней Валерии Куденковой. До этого Ивлев много лет состоял в браке с женщиной по имени Мария. Первая супруга Константина подарила ему двоих детей – сына Матвея и дочь Марусю. В 2020 году стало известно о разводе пары.

Федор Бондарчук

Первой женой актера стала Светлана Бондарчук. В браке у супругов появились двое наследников – Сергей и Варвара. В 2016 году продюсер и телеведущая объявили о разрыве. Примечательно, что осенью 2015 года Федор закрутил роман с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше его на 21 год. Спустя несколько лет после развода с первой избранницей Бондарчук женился на молодой артистке.

Сергей Селин

60-летняя звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" сейчас состоит в браке с 35-летней Анной. Женщина стала второй по счету супругой актера. До нее Селин 22 года прожил с первой женой Ларисой. Ходили слухи, что именно молодая любовница увела Селина из семьи.

Владимир Кристовский

Лидер группы Uma2rmaH тоже ушел из семьи ради любовницы. Первая избранница, Валерия Римская, подарила артисту четырех дочек – Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. В 2013 году Кристовский бросил жену и начал строить отношения с Ольгой Пилевской. Спустя несколько лет после свадьбы у пары появился сын Федор. В прошлом году у них родилась дочь Тея.

Байгали Серкебаев

В 2016 году поползли слухи о том, что лидер группы A’Studio закрутил роман с 29-летней певицей Ольгой Жаровой. Однако позже выяснилось, что Серкебаев не стал разводиться со своей супругой Раушан, с которой прожил более 20 лет. По словам самого музыканта, он не захотел разрушать семью.