Умер заслуженный артист России Тиличеев

Умер заслуженный артист России Тиличеев
Евгений Тиличеев. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости не стало на 75-м году жизни

Ушел из жизни солит Государственного театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Евгений Тиличеев. Об этом сообщил комитет по культуре Северной столицы. 

В официальном заявлении не стали указывать причину смерти заслуженного артиста РФ. Коллеги навали актера талантливым человеком, а его имя навсегда осталось в истории питерского театра. 

Тиличеев появился на свет вскоре после окончания Второй мировой войны в городе Петра Первого. На первом курсе института артиста взяли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Сцене этого культурного учреждения Тиличеев отдал полвека. 

Евгений Сергеевич был не только талантливым театральным артистом, но и звездой кино. Он, например, сыграл в фильме "Труффальдино из Бергамо". Пробовал актер свои силы и в качестве телеведущего, участвуя в программе "Сказка за сказкой". Тиличеев также был удостоен звания кавалера Ордена Дружбы. 

Полина ИВАНОВА

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