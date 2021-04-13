Знаменитости не стало на 75-м году жизни

Ушел из жизни солит Государственного театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Евгений Тиличеев. Об этом сообщил комитет по культуре Северной столицы.

В официальном заявлении не стали указывать причину смерти заслуженного артиста РФ. Коллеги навали актера талантливым человеком, а его имя навсегда осталось в истории питерского театра.

Тиличеев появился на свет вскоре после окончания Второй мировой войны в городе Петра Первого. На первом курсе института артиста взяли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Сцене этого культурного учреждения Тиличеев отдал полвека.

Евгений Сергеевич был не только талантливым театральным артистом, но и звездой кино. Он, например, сыграл в фильме "Труффальдино из Бергамо". Пробовал актер свои силы и в качестве телеведущего, участвуя в программе "Сказка за сказкой". Тиличеев также был удостоен звания кавалера Ордена Дружбы.