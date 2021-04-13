Жалующаяся на закрытие Турции Бородина разозлила народ

Жалующаяся на закрытие Турции Бородина разозлила народ
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую сильно огорчила новость о прекращении авиаперелетов

Стало известно, что с 15 апреля Россия прекратит авиасообщение с Турцией, в которой ухудшается эпидемиологическая обстановка. Ограничения будут действовать до 1 июня. Данная новость расстроила многих. В их числе оказалась и Ксения Бородина.

Звезда "Дома-2" предположила, что запрет на посещение Турции могут продлить на все лето. Этот вариант совсем не устраивает Бородину, ведь она планировала весь июль провести там.

"Сербия, Абхазия, Россия, море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед", – язвительно отметила Ксения.

Телеведущая добавила – ей предлагают отправиться летом в Дубай. Однако знаменитости не хочется проводить время в экстремальной жаре. Дело в том, что местами температура воздуха в ОАЭ ощущается в районе 65°C.

Публикацию Бородина сопроводила фотографией со своим мужем Курбаном Омаровым. По всей видимости, снимок был сделан во время поездки за границу. Также телезвезда прикрепила скриншот, на котором запечатлен заголовок: "Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию".

Ксения спросила у поклонников их мнение – откроют ли страну в начале лета. Но некоторые проигнорировали этот вопрос и обрушились на нее с критикой.

"Ну а что, вы же патриоты своей Родины, езжайте...", "С твоими деньгами хоть в космос лети", – прокомментировали пользователи Сети.

Многие посочувствовали звезде и отметили, что тоже сильно расстроены из-за закрытия турецких курортов.

Ранее появилась информация о том, что Бородиной стало плохо на спектакле Ренаты Литвиновой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ГостьАлександр
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"умные высказывания "очередной <цензура>.
Гость192995
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Для местных патриотов владельцы хотелок в Крыму и Краснодарском крае резко вздули цены, как только узнали, что Турцию закрывают. И в предвкушении, что этим патриотам некуда деваться, радостно потирают потные ручонки.
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