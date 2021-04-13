Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
На прошлой неделе российский шоу-бизнес потряс скандал – Лариса Долина раскритиковала в шоу Максима Галкина "Музыкалити" тик-ток блогера Валю Карнавал. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своим мнением о произошедшем.
Бывшая жена Армена Джигарханяна считает, что ничего постыдного не произошло, ведь тиктокерша не профессиональная певица. При этом, по словам Цымбалюк-Романовской, Долина как народная артистка права, что не похвалила неумеющего петь человека.
Как сказала знаменитость "Пятому каналу", Долина и Карнавал не равные друг другу люди: одна – большая артистка, другая – блогер. Однако порой случаются подобные "нелепые ситуации".
По ее мнению, выбор артистов изначально сделали странным образом. Цымбалюк-Романовская отметила, что Карнавал, возможно, в силу юного возраста не осознавала, куда "лезет".
Напомним, Долина едва не сбежала и студии шоу из-за перепалки с Карнавал.
Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса
Страна может создать, помимо системы "Мир", еще один инструмент для оплаты и переводов