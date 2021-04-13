Пианистка указала на то, что ситуация - просто глупый пиар

На прошлой неделе российский шоу-бизнес потряс скандал – Лариса Долина раскритиковала в шоу Максима Галкина "Музыкалити" тик-ток блогера Валю Карнавал. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своим мнением о произошедшем.

Бывшая жена Армена Джигарханяна считает, что ничего постыдного не произошло, ведь тиктокерша не профессиональная певица. При этом, по словам Цымбалюк-Романовской, Долина как народная артистка права, что не похвалила неумеющего петь человека.

Как сказала знаменитость "Пятому каналу", Долина и Карнавал не равные друг другу люди: одна – большая артистка, другая – блогер. Однако порой случаются подобные "нелепые ситуации".

По ее мнению, выбор артистов изначально сделали странным образом. Цымбалюк-Романовская отметила, что Карнавал, возможно, в силу юного возраста не осознавала, куда "лезет".

Напомним, Долина едва не сбежала и студии шоу из-за перепалки с Карнавал.