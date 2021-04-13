Блогер обрушилась с критикой на одно российское СМИ

Вот уже некоторое время в Сети ходят слухи, что в отношениях Ксении Собчак и ее мужа Константина Богомолова не все гладко. Устав от сплетен, телеведущая решила расставить все точки над i.

Бывшую звезду "Дома-2" взбесила статья, опубликованная изданием "7 дней". Заголовок материала гласит: "Богомолов появился на траурном мероприятии без Собчак после сообщений об их разводе".

В статье говорится – слухи о том, что брак блогера и кинорежиссера дал трещину, укрепились после премьеры оперы Константина "Кармен". Якобы целый месяц сценарист не появлялся дома, а в день представления сидел в зале отдельно от супруги.

Собчак достаточно резко высказалась по этому поводу. Она опубликовала небольшой текст в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

"Режиссер ЛИШНИЙ РАЗ (!!) подтвердил, что в его браке не все гладко". Как вы думаете, чем? Пришел на похороны... один. "Семь дней" нащупали новое дно в желтухе по ходу", – написала телеведущая.

Отметим – речь идет о посещении Константином церемонии прощания с режиссером Эмилем Верником. Траурное мероприятие состоялось 13 апреля в МХТ имени Чехова.

Напомним, помимо Богомолова, проводить Эмиля Григорьевича в последний путь пришли Марина Зудина, Олеся Судзиловская, Авангард Леонтьев, сыновья покойного – Игорь и Вадим Верник, а также другие представители культурного бомонда.

Ранее Собчак публично высмеяла необычное имя дочери певицы Нюши.