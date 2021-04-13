Норкин засомневался в правдивости ролика с бегающим по окопам Зеленским

Норкин засомневался в правдивости ролика с бегающим по окопам Зеленским
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинского лидера уличили в постановочном шоу

Участники программы "Место встречи" обсудили в эфире ток-шоу сюжет репортера CNN Мэттью Ченса, который снял ролик с президентом Украины Владимиром Зеленским, появившимся на передовой. По мнению ведущего Андрея Норкина, речь идет о постановке.

Сам американский репортер заявил, что чувствует себя на передовой времен Первой мировой войны. А Зеленский же cообщил, что по длительности конфликт "обогнал" Великую Отечественную. Норкин указал на крайний цинизм в словах украинского лидера, однако предложил гостям обратить внимание на декоративность, которая, по его мнению, присутствует в ролике.

По словам ведущего, выглядит все так, словно или Зеленский бегал с американским журналистом в разные стороны, или же CNN отправил в Донбасс несколько операторов. По мнению Норкина, в действительности президент маневрировал по окопам, ничем не рискуя.

Ведущий напомнил, что не так давно CNN выдал украинские танки за российские. Не исключено, считает Норкин, что и в этот раз зрителю попытались скормить агитационную пропаганду.

Как отмечает издание "Страна.ua", никого не подпустили к телу президента Украины ближе, чем самого Ченса – он сопровождал экс-комика "Квартала 95" всю поездку. Журналисты также обратили внимание на то, что лидер страны совершает марш-броски на линии фронта – возникает вопрос, допустимы ли подобные риски для первых лиц. Причем у всех, включая Зеленского, отсутствовали каски на головах.

Накануне политолог Владимир Корнилов заявил, что CNN действительно выдал кадры с украинской техникой за "факт появления" российских танков у границ Украины.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

%рен90%0лен
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как в подотчистку взяли %ниду(зе),снимался как в кино,как человек,увы лошара,и полное га%но !!!зе это чу%ан-весь ум и интелект не его,он просто озвучивает,нормальных сценаристов нет,начал лепить горбатого на каждом шагу !!
Гость193849
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Норкин, конечно "эксперт и авторитет"! А какая служба охраны подставит президента под пули? У меня в глазах ролик с прогулкой ВВХ по пустынной улице!
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