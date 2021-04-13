Знакомая модельера заявила - его подкосила ситуация с Домом моды

Новый выпуск "Пусть говорят" посвящен скандалу, разразившемуся вокруг тяжелобольного Вячеслава Зайцева. Общественность забила тревогу из-за того, что известный кутюрье начал появляться на роликах семьи Гарафутдиновых в "ТикТок". Люди предположили, что окружение модельера наживается на нем, тем самым ухудшая его состояние. Однако дизайнер Аника Керимова уверена – причина обострения проблем со здоровьем у Зайцева связана с другим.

По словам коллеги Вячеслава Михайловича, ему стало гораздо хуже из-за постоянных переживаний. Дело в том, что народному художнику РФ не дает покоя затруднительное положение, в которое попало его детище – Дом моды.

Когда Зайцеву пришлось отойти от дел из-за болезни, его учреждение погрязло в долгах. Вполне логично, что знаменитость сильно переживает из-за упадка личного проекта.

"Болезни великого мэтра стали усугубляться именно из-за переживаний по поводу Дома моды. Мне очень больно наблюдать за этим", – отметила Керимова.

При этом Вячеслав Михайлович не теряет надежды на то, что его сын Егор сможет дать вторую жизнь учреждению.

Также Аника высказалась по поводу обвинений в адрес семьи Гарафутдиновых. Звездный дизайнер заявила, что Зайцеву наоборот нравится становиться героем соцсетей. Это отвлекает модельера от проблем и позволяет чувствовать себя увереннее.

Ранее Катя Лель выдала подробности связи Зайцева с семьей Гарафутдиновых.