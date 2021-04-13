Певица заявила, что раньше ей было трудно полюбить себя

На личной инстаграм-странице Настя Каменских опубликовала коллаж, на котором она запечатлена в разных весовых категориях. Певица призналась, что раньше она стеснялась несовершенств своей фигуры, однако в конечном итоге смогла полюбить себя.

На первом из шести фото Каменских позирует в черном раздельном купальнике. Этот снимок был сделан до того, как Насте удалось сбросить лишние килограммы. Артистка предположительно лежит на яхте, нежась в лучах солнца. В глаза бросается следующая деталь – знаменитость обхватила руками живот.

"Я много лет стеснялась выставлять эти фото", – призналась она.

На втором снимке, сделанном в январе 2021 года, певица демонстрирует уже стройную подтянутую фигуру с плоским животом и ярко выраженной талией.

Примечательно, что Насте удалось сильно похудеть благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию.

Каменских заявила – в прошлом она никак не могла принять себя такой, какая она есть. Однако позже звезда поняла, как важно жить в гармонии с собой.

"Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное – это стремление и желание становиться лучше", – отметила Настя.

Знаменитость призвала поклонниц не обращать внимания на негативные комментарии и не винить себя за лишние килограммы. Она пришла к выводу, что идеальность кроется как раз в несовершенствах.

Ранее поползли слухи о том, что Каменских находится в интересном положении.