"Исполнилась мечта": Бузову пригласили на Первый канал после ухода из "Дома-2"

"Исполнилась мечта": Бузову пригласили на Первый канал после ухода из "Дома-2"
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей доверили кресло жюри в известном шоу

Не успели поклонники обсудить новость о том, что Ольга Бузова решила покинуть проект "Дом-2", которому посвятила почти всю свою сознательную жизнь, телеведущая преподнесла им еще один сюрприз. Артистка рассказала, что в скором времени зрители увидят ее в кресле жюри КВН.

Звезда восторженно заметила, что ей предстоит покорить множество новых вершин, но об этой она мечтала с самого детства. 

"Сегодня был потрясающий день. И исполнилась еще одна моя мечта", 

– поделилась Оля с подписчиками. 

Оказывается, что в школьные годы Бузова любила смотреть КВН, а после повторять шутки в школе. Тогда певица очень хотела просто посмотреть выступления команд из зала. 

Однако ей удалось добиться большего, ведь она стала членом жюри известного шоу. 

"Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков",

– восхищенно отметила Бузова, добавив, что в тот момент, когда бессменный ведущий появился на сцене и объявил о начале игры, у нее побежали мурашки. 

Напомним, что накануне телеведущая заявила, что больше не появится в эфире "Дома-2". Знаменитость призналась, что это решение далось ей очень непросто, но она все-таки покидает проект и "как участница, и как ведущая".

Также ранее Бузова прокомментировала свой конфликт с Ксенией Собчак, назвав телеведущую, которая довела ее до слез на известной музыкальной премии, шикарной женщиной.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость195294
Пожаловаться Ответить
В мире всё просто, бабки и знакомства приведут вас туда куда хотите, 20 миллионов и ты в космосе, сидишь в Доме 2, самооооой обалденной типа передачи, и всё ты уже записался в талант, стал ведущим на главном канале страны, тебя сажают в жюри, а ТВ платит такие деньги что не надо стремиться быть космонавтом, там зарплата в 950 раз ниже чем теперь у Бузовой. Самое главное что не таланты теперь важны, а те кто умеет вовремя и в нужный момент ....
1
новости партнеров
По теме

Горбачев оценил предложение Байдена встретиться с Путиным

Советский лидер напомнил о своем положительном опыте такого диалога с Рейганом

Что произойдет в России после отключения от Visa и MasterCard

Страна может создать, помимо системы "Мир", еще один инструмент для оплаты и переводов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей