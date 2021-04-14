Телеведущей доверили кресло жюри в известном шоу

Не успели поклонники обсудить новость о том, что Ольга Бузова решила покинуть проект "Дом-2", которому посвятила почти всю свою сознательную жизнь, телеведущая преподнесла им еще один сюрприз. Артистка рассказала, что в скором времени зрители увидят ее в кресле жюри КВН.

Звезда восторженно заметила, что ей предстоит покорить множество новых вершин, но об этой она мечтала с самого детства.

"Сегодня был потрясающий день. И исполнилась еще одна моя мечта",

– поделилась Оля с подписчиками.

Оказывается, что в школьные годы Бузова любила смотреть КВН, а после повторять шутки в школе. Тогда певица очень хотела просто посмотреть выступления команд из зала.

Однако ей удалось добиться большего, ведь она стала членом жюри известного шоу.

"Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков",

– восхищенно отметила Бузова, добавив, что в тот момент, когда бессменный ведущий появился на сцене и объявил о начале игры, у нее побежали мурашки.

Напомним, что накануне телеведущая заявила, что больше не появится в эфире "Дома-2". Знаменитость призналась, что это решение далось ей очень непросто, но она все-таки покидает проект и "как участница, и как ведущая".

Также ранее Бузова прокомментировала свой конфликт с Ксенией Собчак, назвав телеведущую, которая довела ее до слез на известной музыкальной премии, шикарной женщиной.