Лишь с последней супругой артист понял смысл семейной жизни

13 апреля не стало Леонида Борткевича. Солист группы "Песняры" скончался на 72-м году жизни из-за сахарного диабета. Однако музыкант прожил насыщенную и яркую жизнь, оставил после себя трех сыновей и внес большой вклад в развитие музыки.

Еще в 2019 году Борткевич отметил пятнадцатую годовщину свадьбы со своей третьей женой. Татьяна Родянко моложе своего избранника на 36 лет, но именно рядом с этой женщиной музыкант понял, в чем смысл семейной жизни. А со своей второй женой, Ольгой Корбут, он остался друзьями и постоянно поддерживал связь.

Татьяна родила Леониду Леонидовичу сына Кристиана. Всего у солиста "Песняр" четыре наследника. И все от разных женщин. Трех сыновей музыканту подарили его жены, а еще одного ребенка Борткевичу родила поклонница Ирина.

О своей третьей жене он всегда отзывался с любовью и нежностью. По словам музыканта, по началу первые два брака держались на сильных чувствах и страсти, но лишь с Татьяной он стал примерным семьянином, которому хотелось приносить "добычу" домой, делать любимой подарки.

При этом Леонида Леонидовича не зря считали сердцеедом. В свое время он даже закрутил роман с Аллой Пугачевой. Это произошло в 1975 году в Каннах. Тогда "Песняры" приехали на гастроли. Когда Примадонна и Борткевич увидели друг друга, между ними пробежала искра. Роман был недолгим, но Алла Борисовна до сих пор считает музыканта своим бывшим.

Еще неясно, как будет поделено наследство, но в недавних интервью музыкант говорил, что все достанется его сыну и жене. Тогда он продал роскошный коттедж за 1 миллион долларов, за которым ему надоело следить. При этом у артист признавался, что может жить в своей квартире в Минске или у сыновей в Америке.

Однако и без неприятных моментов не обходилось. Однажды Борткевича избили в подъезде. Трое мужчин молча напали на солиста "Песняр" и забрали у него почти 30 тысяч рублей, 3,5 тысячи долларов, телефон и дорогие украшения, пишет "Комсомольская правда".

Кстати, за годы своей карьеры Борткевич успел пожить и в Америке. Позже он расстраивался, что со временем артистов стало так много, что о "Песнярах" все позабыли.

Но при этом у ансамбля всегда хватало концертов по всему миру. Поклонники всегда ждали их выступления, чтобы поностальгировать о своей юности.

Детство у музыканта, кстати, было непростым. Отец скончался, когда Борткевич был маленьким, а мама много работала. С родительницей у артиста были теплые отношения, женщина часто водила она в кино.

