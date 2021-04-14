Танцовщица не верит в искренность звездного союза

О взаимной неприязни известной телеведущей Ксении Собчак и бывшей прима-балерины Мариинского и Большого театров Анастасии Волочковой известно каждому, кто хоть чуть интересуется сферой шоу-бизнеса. Знаменитости периодически обмениваются колкостями и явно не питают положительных чувств друг к другу. На этот раз танцовщица решила проехаться по личной жизни журналистки.



По мнению Анастасии, семейные отношения ее закадычной приятельницы с известным театральным режиссером Константином Богомоловым – не более чем громкий пиар-ход. Артистка убеждена, что этому союзу осталось недолго. По мнению Волочковой, Собчак разведется с Богомоловым до конца текущего года.

Танцовщица обратила внимание на то, что влюбленные с самого начала старались максимально эпатировать публику. Венчание с одновременным путешествием на катафалке привлекло огромное внимание к свадебному торжеству телеведущей. Время прошло, интерес публики к парочке поутих. Теперь, чтобы снова поднять рейтинги, влюбленные должны громко развестись, уверенно балерина.

При этом Анастасия не удивится, если Ксения и Константин обставят свой предполагаемый развод также помпезно.

"Интересно, они вот разводиться поедут тоже на катафалке?" – делится своими размышлениями артистка в эфире радио "Комсомольская правда".

К слову, саму Собчак разговоры о разладах в ее семье сильно раздражают. Недавно она обрушилась с критикой на издание, которое позволило себе намекнуть на разрыв влюбленных.