Источник раскрыл личность главной "разоблачительницы" в деле Баталовых

Источник раскрыл личность главной "разоблачительницы" в деле Баталовых
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина поддерживала связь с семьей актера на протяжении многих лет

Аноним раскрыл журналистам имя женщины, которая проходит по делу о наследстве Баталова в качестве главной разоблачительницы. Ею оказалась Татьяна Воронова, которая долгое время была близко знакома с семьей в годы, когда актер был жив. 

Артист любил проводить время в гараже. Там-то он и познакомился с соседом, невесткой которого была Яковлева. Ее семья бывала в гостях у Баталовых, например, они часто поздравляли супругов с различными праздниками и именинами. 

Эту информацию подтвердил и сам Михаил Цивин. По его словам, когда Гитана Леонтенко потребовала от них с супругой все документы и начала разбираться в их возможных махинациях, рядом с ней находилась Воронова и ее свекровь, пишет РИА ФАН.  

"12 лет все было нормально и вдруг перестало. Ну а дальше вы все знаете", 

– подытожил Цивин. 

Сейчас Воронова помогает Гитане Аркадьевне и ее дочери Марии. Она же и проходит по делу Баталовых как ключевая свидетельница. 

И, похоже, это немного не нравится Дрожжиной и Цивину, ведь мужчина указал на то, что Татьяна не принимала никакого участия в организации похорон, установке памятника и обустройстве дачи покойной звезды кинофильма "Москва слезам не верит". 

Напомним, что ранее суд отказался приглашать на заседание по делу Баталовых Дрожжину и Цивина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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