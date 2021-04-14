Антонов впервые вышел в свет с молодой спутницей

Антонов впервые вышел в свет с молодой спутницей
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант посетил премьеру фильма "Чернобыль"

Юрий Антонов, которому не так давно исполнилось 76 лет, не перестает удивлять публику. В этот раз все внимание журналистов было приковано к музыканту и его юной пассии.

Антонов и его спутница появились на премьере фильма "Чернобыль", которая состоялась накануне в столичном кинотеатре "Октябрь". Репортеры тут же захотели задать артисту несколько вопросов, но композитор, который совсем недавно восстановился после тяжелых операций на ноге, молча прошел красную дорожку и зашел в кинозал, где его ждала молодая девушка. 

И, по словам "Комсомольской правды", пассия Юрия Михайловича, была к нему очень внимательна. 

Недавно Антонов появился на еще одном публичном мероприятии. Музыкант стал гостем закрытого гала-ужина. Это был его первый выход в свет после продолжительного восстановления. 

Выглядел композитор свежо, поэтому казалось, что с проблемами со здоровьем наконец покончено. Но репортеры заметили, что во время беседы с коллегами он оттопыривает ухо и наклоняется ближе, чтобы лучше слышать собеседника. Из-за этого журналисты решили, что у 76-летнего Антонова могли начаться проблемы со слухом

Это заметили и другие артисты. Например, певица Валерия и Иосиф Пригожин тоже обратили внимание на возможный недуг исполнителя хита "Золотая лестница". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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