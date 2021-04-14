Меладзе и Джанабаева снова стали родителями - СМИ

Меладзе и Джанабаева снова стали родителями - СМИ
Константин Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роды состоялись в одной из столичных клиник

Альбина Джанабаева родила третьего ребенка от Валерия Меладзе. Об этом сообщили СМИ. 

Как передает "Стархит", Меладзе объявил о новости во время съемок КВН, на которых он присутствовал в качестве жюри – в семье артистов появилась девочка. Джанабаева, в свою очередь, никак не оповестила об этом поклонников. На своей странице в "Инстаграм" звезда делала публикации, которые даже немного не намекают на радостное событие. К примеру, с утра певица показа в "строиз" процесс выпекания пирожков. 

О скрытности пары известно давно. Меладзе и Джанабаева не привлекают к своей личной жизни лишнего внимания. Так, о своей беременности артистка молчала до последнего, объявив о скором пополнении в семействе уже на самых поздних сроках.

У знаменитостей уже есть двое детей – сыновья Константин и Лука. Имя третьего ребенка пока не разглашают. Для Меладзе ребеннок стал шестым – от первого брака у него есть еще трое наследников.

К слову, несколько дней назад Альбина Джанабаева праздновала день рождения. 9 апреля певице исполнилось 42 года. 

Роман ИГНАТОВ

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