Наследник актрисы скончался в возрасте двух месяцев

В 2018 году звезда российского кинематографа Наталия Антонова в четвертый раз стала мамой. Малыш Коля появился на свет раньше срока. Долгое время актриса ничего не рассказывала о своем наследнике, однако все же решила, что люди должны знать правду.

Артистка появилась в студии "Судьба человека". Не сдерживая слез, она рассказала, что ее сын Коля скончался от остановки сердца, когда ему было два месяца. Все это время малыш находился в больнице под пристальным контролем врачей. Медики старались сделать все, чтобы спасти ребенка, провели две операции, но усилия оказались тщетны.

Антонова рассказала, что никогда не брала своего четвертого сына на руки. Но даже те редкие моменты, когда она могла взять мальчика за руку или просто прикоснуться к Коле, она называет "минутами счастья".

В один день знаменитость приехала в больницу, чтобы навестить ребенка, но увидела, что палата пустая. Когда из глаз медсестры полились слезы, она поняла, что Коли больше нет.

Справиться с горем ей помогла вера. Сестра Наталии посоветовала обратиться за поддержкой к Елене, с которой Антонова училась в одном университете. Женщина вышла замуж за священника. В итоге Елена с супругом молились за Колю и помогли актрисе пережить утрату.

"Я боялась говорить об этом. Я хотела скрыть, что случилась беда. А нужно говорить людям правду. Я сейчас как есть все рассказала и мне стало легче. Я хочу сказать, что нельзя отчаиваться",

– закончила свой рассказ Антонова.

Борис Корчевников, который внимательно слушал гостью передачи, едва смог совладать с эмоциями. На глазах телеведущего выступили слезы, а после небольшой паузы он едва мог подобрать слова и начал глотать воздух, чтобы привести себя в чувство.

Ранее Антонова рассказала о причинах развода с мужем.