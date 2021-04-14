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Семейное счастье знаменитого
артиста и любимца миллионов российских женщин Данилы Козловского с его коллегой
по сцене Ольгой Зуевой было недолгим. Актриса подарила возлюбленному дочь,
однако рождение наследницы не сумело сохранить отношения. Звезда "Экипажа" и
"Легенды №17" официально объявил, что его гражданский брак с Зуевой развалился.
В откровенном интервью Козловский признался, что плохо обошелся с бывшей возлюбленной. Данила отказался давать подробные комментарии по поводу причины расставания. Однако, судя по всему, ничего плохого об Ольге он сказать не может. Козловский винит себя и считает, что подло поступил с актрисой.
"Я поступил совершенно не справедливо по отношению к Оле. Так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко", – признается артист в беседе с Ириной Шихман в ее авторской передаче "А поговорить?" на ютуб-канале журналистки.
Отрывок из интервью опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".
Впрочем, отсутствие официального заявления о причине расставания не помешало журналистам разузнать, что же привело семейное счастье Козловского и Зуевой к краху. По слухам, артист серьезно увлекся партнершей по "Чернобылю" Оксаной Акиньшиной. При этом новый роман Данила закрутил еще в прошлом году. Тогда предполагаемых влюбленных сняли на отдыхе в Турции. Впрочем, некоторым поклонникам показалось, что их отношения не более чем пиар-ход.
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