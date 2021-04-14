"Уходит эпоха": умер телеведущий Олег Марусев

"Уходит эпоха": умер телеведущий Олег Марусев
Олег Марусев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артисту было 76 лет

Сегодня, 14 апреля, не стало известного телеведущего и актера Олега Марусева. Артист скончался на 77-м году жизни. 

О смерти Марусева сообщил его друг и коллега Станислав Садальский. Причину смерти он не уточнил, сказав лишь, что ему позвонили о сказали, что артиста больше нет.

"Мне звонят... сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек в впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести , ничего не лезет в голову..."

– написал Садальский в своем "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены). 

Поклонники тоже не могут поверить в смерть заслуженного артиста. Они выразили соболезнования семье и близким телеведущего. 

"Добрая светлая память!", "Уходит эпоха", "Что ни день, то печальная новость7 Очень жаль.. Светлая память", "Жаль, прекрасный голос, неповторимая интонации. Как ведущий всегда великолепен", "Уходит целая плеяда талантов", 

– отетили под публикацией актера. 

Олег Марусев появился на свет в 1944 году в Ташкенте. С конца 60-х годов он начал трудиться в театре "Скоморох". Позже, когда театр был расформирован, работал конферансье. Параллельно получил диплом ГИТИСа. 

Спустя время Марусев перешел на телевидение, которому в итоге посвятил 35 лет своей жизни. Он является создателем целого ряда известных программ: "Пойми меня", "Старая квартира", "Щедрый миг" и других. 

Телевидение артист оставил в 2006 году, сделав выбор в пользу сцены и начав выступать в Театре Луны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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