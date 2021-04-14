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Смерть знаменитой исполнительницы
Валентины Легкоступовой стала настоящим ударом для ее родных и поклонников.
Наследнице певицы пришла в голову мысль перепеть хиты покойной матери. Таким
образом, Анэтта Бриль хочет почтить память знаменитости.
30-летняя дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" уже выпустила кавер на композицию "Только ты". В мае Бриль собирается подарить новое звучание хиту "Двое в лифте".
Девушка считает, что, выпустив знаменитые хиты Легкоступовой в новом исполнении, она напомнит поклонникам артистки о ее певческом даре и талантливых композициях. Анэтта хочет, чтобы родительницу помнили как светлого и доброго человека с большой душой.
Бриль уже подарила слушателям перепевку композиции "Только ты". Девушка призналась, что Валентина активно развивала в ней склонности к пению. Легкоступова стала настоящим педагогом по вокалу для собственной дочери, пишет РИА ФАН.
По словам Анэтты, в решении записать каверы на популярные композиции матери не обошлось без мистики. Несколько месяцев назад Валентина пришла к наследнице во сне. Тогда покойная певица сказала девушке:
"Иди и пой. Ты умеешь".
После этого Бриль поняла, что должна исполнить волю матери и выпустить музыкальные композиции.
Кстати, недавно стало известно, что вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов подал в суд на ее наследницу. Яхтсмен хочет получить с Анэтты крупную сумму денег.
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