Использует хиты матери: дочь Легкоступовой решила запеть

Использует хиты матери: дочь Легкоступовой решила запеть
Валентина Легкоступова. Фото: Evguenii Matveev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Бриль решила пойти по стопам родительницы

Смерть знаменитой исполнительницы Валентины Легкоступовой стала настоящим ударом для ее родных и поклонников. Наследнице певицы пришла в голову мысль перепеть хиты покойной матери. Таким образом, Анэтта Бриль хочет почтить память знаменитости. 

30-летняя дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" уже выпустила кавер на композицию "Только ты". В мае Бриль собирается подарить новое звучание хиту "Двое в лифте".

Девушка считает, что, выпустив знаменитые хиты Легкоступовой в новом исполнении, она напомнит поклонникам артистки о ее певческом даре и талантливых композициях. Анэтта хочет, чтобы родительницу помнили как светлого и доброго человека с большой душой.

Бриль уже подарила слушателям перепевку композиции "Только ты". Девушка призналась, что Валентина активно развивала в ней склонности к пению. Легкоступова стала настоящим педагогом по вокалу для собственной дочери, пишет РИА ФАН.

По словам Анэтты, в решении записать каверы на популярные композиции матери не обошлось без мистики. Несколько месяцев назад Валентина пришла к наследнице во сне. Тогда покойная певица сказала девушке:

"Иди и пой. Ты умеешь".

После этого Бриль поняла, что должна исполнить волю матери и выпустить музыкальные композиции.

Кстати, недавно стало известно, что вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов подал в суд на ее наследницу. Яхтсмен хочет получить с Анэтты крупную сумму денег.

Ольга ФЕДОРОВА

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