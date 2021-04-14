Нетребко разъярила народ сравнением России и Европы

Нетребко разъярила народ сравнением России и Европы
Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Пользователей возмутила позиция певицы о коронавирусных ограничениях

Анна Нетребко на данный момент находится в России. Оперная дива решила поделиться с поклонниками кадрами, которые она сделала во время прогулки по центру столицы, тем самым спровоцировав бурные споры и осуждение. 

На опубликованных видео видно, что жители и гости Москвы спокойно гуляют по улочкам столицы. При этом большая часть россиян без масок. Люди сидят на открывавшихся летних верандах, слушают уличных музыкантов и наслаждаются наступившей весной. 

"Москва 13.04.2021.. и вопросы повисли в воздухе... где же ты, коронавирус? Всё работает с лета..."

– подписала серию роликов Нетребко (орфография и пунктуация во всех цитатах сохранены). 

В комментариях пользователи "Инстаграма" тут же поделились на два лагеря. Одни радовались, что в России все работает, а люди могут гулять и радоваться теплой погоде. Другие осуждали москвичей за несоблюдение ограничений и безразличное отношение к пандемии. Досталось и самой Нетребко. 

"Все отлично, только многие знакомые умерли, а могли бы жить", "Народ с ума посходил. Все маски сняли и ходят как будто вируса нет", "Когда видишь такие необдуманные и легкомысленные посты публичных и известных людей, то возникнет вопрос: Что с вами люди?", "Потом летят в другие страны. Разносят заразу. Жизнь так ничему и не учит", "И вы ЭТО поддерживаете..." – написали в комментариях. 

Сама артистка в комментариях отметила, что карантины не помогают бороться с распространением коронавируса. Одна из пользовательниц заявила, что Нетребко говорит глупости и разжигает ненависть к Западу, однако после резкого ответа оперной дивы поспешила удалить свой комментарий. 

"Куколка моя – это не глупости, а реальная картина ежедневной Московской жизни... нравится вам это не нравится. Я живу и тут и там – нравится вам это или не нравится. И работаю тоже и тут и там. Ненависть я не раздуваю – она сидит в некоторых людях и ей необходимо выйти наружу. А от таких прогулок ненависть и злость улетучиваются", – написала Анна.

В Австрии, где также проживает певица, на данный момент действует строгий локдаун из-за третьей волны коронавируса. В соцсетях артистка нередко возмущалась решениями европейских властей вводить подобные ограничения. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выглядит новая квартира Нетребко в Вене.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей