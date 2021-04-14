Пользователей возмутила позиция певицы о коронавирусных ограничениях

Анна Нетребко на данный момент находится в России. Оперная дива решила поделиться с поклонниками кадрами, которые она сделала во время прогулки по центру столицы, тем самым спровоцировав бурные споры и осуждение.

На опубликованных видео видно, что жители и гости Москвы спокойно гуляют по улочкам столицы. При этом большая часть россиян без масок. Люди сидят на открывавшихся летних верандах, слушают уличных музыкантов и наслаждаются наступившей весной.

"Москва 13.04.2021.. и вопросы повисли в воздухе... где же ты, коронавирус? Всё работает с лета..."

– подписала серию роликов Нетребко (орфография и пунктуация во всех цитатах сохранены).

В комментариях пользователи "Инстаграма" тут же поделились на два лагеря. Одни радовались, что в России все работает, а люди могут гулять и радоваться теплой погоде. Другие осуждали москвичей за несоблюдение ограничений и безразличное отношение к пандемии. Досталось и самой Нетребко.

"Все отлично, только многие знакомые умерли, а могли бы жить", "Народ с ума посходил. Все маски сняли и ходят как будто вируса нет", "Когда видишь такие необдуманные и легкомысленные посты публичных и известных людей, то возникнет вопрос: Что с вами люди?", "Потом летят в другие страны. Разносят заразу. Жизнь так ничему и не учит", "И вы ЭТО поддерживаете..." – написали в комментариях.

Сама артистка в комментариях отметила, что карантины не помогают бороться с распространением коронавируса. Одна из пользовательниц заявила, что Нетребко говорит глупости и разжигает ненависть к Западу, однако после резкого ответа оперной дивы поспешила удалить свой комментарий.

"Куколка моя – это не глупости, а реальная картина ежедневной Московской жизни... нравится вам это не нравится. Я живу и тут и там – нравится вам это или не нравится. И работаю тоже и тут и там. Ненависть я не раздуваю – она сидит в некоторых людях и ей необходимо выйти наружу. А от таких прогулок ненависть и злость улетучиваются", – написала Анна.

В Австрии, где также проживает певица, на данный момент действует строгий локдаун из-за третьей волны коронавируса. В соцсетях артистка нередко возмущалась решениями европейских властей вводить подобные ограничения.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выглядит новая квартира Нетребко в Вене.