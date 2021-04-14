Артист попал в кино случайно

Игорь Красавин известен по роли Патрика в художественном фильме "Не покидай". Эта картина стала первой и последней работой актера, которого назвали "самым красивым принцем советского кино".

Примечательно, что Красавин не мечтал об актерской карьере. Когда он учился в 10 классе, его случайно заметил в минском метро режиссер Леонид Нечаев. Сценарист предложил симпатичному парню сняться в своем фильме. Несмотря на то, что родители молодого человека были против, он все-таки согласился на участие в съемках.

Игорь должен был сыграть немого поэта Патрика, который впоследствии оказался членом королевской семьи сказочного государства. Стоит отметить, что поначалу Красавину было крайне тяжело вжиться в роль из-за своей стеснительности. Однако другие актеры – Лидия Федосеева-Шукшина, Вячеслав Невинный, Варвара Владимирова – помогли ему раскрыться.

После выхода картины на экраны в 1989 году Игорь проснулся знаменитым. Ему начали поступать многочисленные предложения о съемках в новых проектах. Но молодой человек понял, что он не хочет становиться актером. Красавин отказался от славы и поступил в политехнический институт. В итоге он освоил специальность строителя.

Любовью всей жизни звезды фильма "Не покидай" стала девушка по имени Ольга. С ней Красавин познакомился незадолго до выхода на экраны этой кинокартины. Через некоторое время после свадьбы у пары родилась дочь Дарья.

31 июля 2009 года Игорю внезапно стало плохо. Скорая доставила его в одну из минских больниц. Врачи диагностировали у актера аневризму головного мозга. Было принято решение срочно оперировать Красавина. К сожалению, спасти его не удалось. Знаменитости было 38 лет.