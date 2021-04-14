Иск телеведущей удовлетворен

Тверской районный суд удовлетворил иск Леры Кудрявцевой к интернет-изданию "Аргументы недели" и звездному продюсеру Андрею Разину. По словам самой телеведущей, сведения, которые были распространены после интервью шоумена, не соответствуют действительности.

Журналистка взыскала с ответчиков 400 тысяч рублей в качестве морального вреда. 300 тыс. – с самого Разина, о чем Кудрявцева заявила в своем микроблоге.

К публикации Лера прикрепила свое совместное фото с юристом Катей Гордон, которая, судя по информации из поста, и представляла интересы знаменитости в суде.

В одной из своих скандальных публикаций Разин решил проехаться по звезде российского шоу-бизнеса. Так, бывший продюсер "Ласкового мая" однажды заявил в своем микроблоге, что в молодости вызвал к себе в гостиничный номер девушек. Среди мужчина заметил и Кудрявцеву, которая на тот момент была никому неизвестна. Сам телеведущий позднее добавил в интервью "Аргументам недели", что "ждет иск с нетерпением".

Разин также сообщил, что готов выступить "со свидетельскими показаниями", а для поклонников может устроить прямой эфир из зала суда.

Позднее продюсер сообщил, что Кудрявцева появилась в номере барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка – музыкант "снял" ее в ресторане вместе с подругой, после чего девушки оказались в его номере. Сам Разин также утверждал, что Кудрявцева буквально "прицепилась" к популярной советской музыкальной группе еще на концерте. Ведущая же позднее вознамерилась засудить продюсера, заявив, что распространяемые им заявления не имеют ничего общего с реальностью.



