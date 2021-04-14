Шуфутинский откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены

Шуфутинский откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певец долго ухаживал на нынешней волюбленной

Михаил Шуфутинский стал новым гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист признался, что тяжело переживал потерю любимой супруги Маргариты – женщина неожиданно скончалась из-за проблем с сердцем в 2015 году. Однако излечить раны помогла танцовщица из его коллектива Светлана Уразова. Об этом рассказала телеведущая в своей колонке. 

По словам знаменитости, порой ему хотелось рассказать о каких-то событиях в своей жизни близкому человеку, а потом он с горечью вспоминал, что позвонить ему некому. Михаил и Маргарита жили на две страны – Россию и США. Несмотря на это, их брак, длившийся 44 года, был крепким. Женщина подарила артисту двух сыновей Дэвида и Антона. 

Уразова, которая также пришла в студи шоу Кудрявцевой, поведала, что влюбилась в Шуфутинского сразу, но долго скрывала свои чувства. Впрочем, артист, который, по слухам, пытался завоевать сердце девушки еще 25 лет назад, красиво и долго за ней ухаживал. Танцовщицу смущал штамп в паспорте шансонье. Светлана ответила Михаилу взаимность только после смерти его жены. Уразова стала для Шуфутинского музой. За последнее время певец начал тщательно за собой следить. Звезда призналась – ему нравится, что возлюбленная во всем ему потакает. 

Слова Шуфутинского передала Кудрявцева в материале для "Телепрограммы". 

Осенью 2020 года стало известно, что Шуфутинский женился на Уразовой. Однако позже артист сказал, что свадьба сорвалась из-за проблемы с документами, впрочем, от идеи связать себя узами брака влюбленные не отказались. 

Полина ИВАНОВА

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Жыдяра поганый, там один вариант: як на хуторе мы пыску дрочували, это жыдам нравится весьма.
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