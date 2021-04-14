Актеры встречались около четырех лет

Данила Козловский стал героем Ютуб-шоу "А поговорить?". В разговоре с Ириной Шихман звезда кинокартины Экипаж вспомнил о романе с Елизаветой Боярской.

Примечательно, что Козловский и Боярская вместе учились в театральной академии. Именно в стенах культурного учреждения зародились чувства между начинающими актерами.

Стоит отметить, что бывшие возлюбленные долгое время скрывали свой роман. Однако когда общественность узнала об их связи, знаменитости отказывались комментировать эту будоражащую умы народа новость.

Сначала Данила не хотел высказываться об отношениях с Елизаветой. Но Шихман удалось разговорить артиста. Козловский признался, что они с дочерью звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" были влюблены друг в друга на протяжении практически четырех лет.

Актер рассказал, что после расставания им с Боярской удалось сохранить теплые отношения.

"Лизу бесконечно люблю и уважаю", – заявил он.

По словам Данилы, он часто пересекается с Елизаветой по работе.

"Мы с ней играем все спектакли. <...> В фильмах снимаемся вместе", – добавил Козловский.

Журналистка поинтересовалась, по чьей инициативе произошел разрыв. Знаменитость объяснила, что к этому решению они с Боярской пришли обоюдно.

Напомним, уже десять лет Елизавета состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Избраннику актриса подарила двоих сыновей – Андрея и Григория.

Что касается Козловского, то он недавно официально объявил о расставании с гражданской женой Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь.