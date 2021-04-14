Певец поделился радостной новостью в личном микроблоге

Утром 14 апреля СМИ начали распространять информацию о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями. Однако некоторое время знаменитости не давали официальных комментариев. И вот только после обеда исполнитель хита "Небеса" лично поделился с поклонниками радостной новостью.

Меладзе отметил, что весна 2021 года не только подарила прекрасную погоду, но и ознаменовала появление на свет его дочери.

"12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!!" – написал счастливый певец.

Артист признался в любви звездной жене, добавив, что теперь им предстоит познавать мир с новым человеком.

Текст Валерий сопроводил трогательной фотографией с Джанабаевой, сделанной во время ее беременности. На снимке одетые в одном стиле супруги лучезарно улыбаются на камеру. При этом можно заметить, что Меладзе со всей нежностью положил руку на округлившийся живот Альбины.

Пользователи Сети принялись поздравлять новоиспеченных родителей. Подписчики пожелали малышке здоровья, а супругам – спокойных ночей.

Также публикация с новостью о рождении дочери появилась в микроблоге Джанабаевой.

"Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным", – обратилась певица к наследнице.

Напомним, помимо дочери, у Константина и Альбины есть двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. Что касается Меладзе, то от прошлого брака с Ириной Малухиной он имеет еще троих дочерей.

Ранее стало известно о том, что Джанабаева родила в одной из столичных клиник.