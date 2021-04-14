Певец отметил, что знает много неприятных фактов о продюсере, но разглашать их не станет

Прохор Шаляпин раскрыл правду о конфликте с Виктором Дробышем. Некоторое время назад певец и продюсер работали вместе. Их сотрудничество оборвалось далеко не на самой позитивной ноте. Прекратив продвигать финалиста проекта "Фабрика звезд-6", композитор стал негативно высказываться в его адрес на различных интервью.

В эфире Ютуб-канала Любови Терлецкой Шаляпин отметил, что Дробыш считает его странным типом. Также Виктор Яковлевич нередко называл бывшего подопечного "своим неудачным проектом".

"Ну сказал бы просто, что за Прохора не занесли бабки! С ним бесполезно разговаривать – у Виктора Яковлевича своя правда, у меня – своя", – заявил артист.

Певец признался – Дробыш является тем человеком, с которым крайне трудно поддерживать нормальные отношения. Поэтому Шаляпин старается всячески игнорировать выпады продюсера в свою сторону.

Прохор добавил, что знает про композитора много неприятных фактов. Однако раскрывать их музыкант не планирует, ведь в таком случае он опустится до уровня композитора.

"Некрасиво поливать друг друга грязью без конца. Мне обидно", – заключил Шаляпин.

Ранее стало известно о том, что Прохор вычеркнул из своей жизни пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую и певицу Анну Калашникову. Несмотря на романы с ними, артист заявил, что "не помнит этих барышень". Якобы у него было так много женщин, что воспоминания о них постепенно стерлись.