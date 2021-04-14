Актеры не скрывали своих нежных чувств на вечеринке

Вот уже больше года в Сети ходят слухи о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского. Актеры упорно молчат и не комментируют сплетни. Однако журналистам удалось раздобыть еще одно доказательство отношений звезд фильма "Чернобыль".

Так, издание Super опубликовало серию кадров с Акиньшиной и Козловским. Актеры дурачились в компании знакомых на улицы после премьеры картины о катастрофе на АЭС в 1986 году. Источники портала сообщили, что после показа в кинотеатре "Октябрь" 13 апреля влюбленные сели в машину и уехали на афтепати, куда пригласили лишь узкий круг людей. Из-за небольшого формата мероприятия Козловский и Акиньшина не боясь быть рассекреченными, не скрывали своих чувств – целовались на глазах у присутствующих.

Любопытно, что 14 апреля вышло интервью Данилы Козловского Ирине Шихман. Актер признался, что расстался со своей гражданской женой Ольгой Зуевой, которая подарила ему дочь Оду Валентину. Артист добавил, что поступил по отношению к матери своего ребенка "гадко".

В 2020-м по Сети разлетелись фото с отдыха Козловского и Акиньшиной в Турции. Тогда многие интернет-пользователи заподозрили, что роман звезд – всего лишь пиар, призванный подогреть интерес к режиссерской работе актера.

Что касается Акиньшиной, то у нее есть трое детей. Старший сын Филипп родился в браке с Дмитрием Литвиновым, младший Константин и дочь Эмми появились на свет в отношениях с Арчилом Геловани. Акньшина рассталась со вторым мужем в 2018-м, но после они некоторое время еще пытались сохранить отношения.