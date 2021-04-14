Рэпер рассказал о своем отношении к президенту Белоруссии

Популярный белорусский музыкант, рэпер Серега рассказал, как относится к происходящим в его родной стране событиям. По словам артиста, внутригосударственный кризис, охвативший республику, вызывает огромное сожаление и боль в сердце за родину.

Музыкант выразил уверенность, что страны бывшего Советского Союза смогут преодолеть вызов, брошенный всему миру из-за пандемии. Также артист заявил, что не согласен с утверждением о "проигрыше" президента республики в недавних выборах. По мнению рэпера, Лукашенко является "хранителем баланса". Не исключено, полагает знаменитость, что население не владеет достаточным количеством информации, что мешает некоторым объективно оценивать его действия.

"Не желаю ни дня ходить в его мокасинах. Миллионы согласных и поддерживающих его никогда не выходят. Поэтому очень легко путаться в цифрах и картинках. Я не верю в большую часть того, что ты мне озвучил", – заявил артист в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Артист также рассказал, что не так давно ездил в Белоруссию и увидел там лишь "мир, порядок и баланс".

"Очень не хочу, чтобы люди были врагами. Хочу чтобы они ходили друг к другу в гости, занимались общим бизнесом, дружили и роднились. Не хочу войны", – высказался музыкант.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что популярный киноактер Владимир Гостюхин, проживающий в одной из деревень Белоруссии, является яростным критиком политики Александра Лукашенко. Известно, что знаменитость входит в число основателей белорусской Республиканской партии труда и справедливости и в свое время даже пробовал силы в политике.