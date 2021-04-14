Гальцев загадочно ответил на слухи о своем участии в шоу "Маска"

Гальцев загадочно ответил на слухи о своем участии в шоу "Маска"
Кадр youtube.com
Юморист еще больше заинтриговал зрителей проекта

Вот уже долгое время не утихают обсуждения вокруг проекта "Маска". Общественность пытается самостоятельно угадать, кто скрывается в том или ином костюме. Так, по мнению многих, образ Неваляшки достался Юрию Гальцеву. Такую версию поддержали и некоторые члены жюри шоу. В конечном итоге эта информация дошла до самого артиста, который не смог молчать.

На личной инстаграм-странице Гальцев опубликовал видео, которым ранее со своими подписчиками поделился Филипп Киркоров. Запись была сделана во время дружеских посиделок в особняке короля российской эстрады.

"Юрий Гальцев – это Неваляшка", – заявил Андрей Малахов.

Исполнитель хита "Единственная моя" не согласился с версией телеведущего. Позицию Киркорова поддержал и муж оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

Пародист решил пошутить по этому поводу. Он отметил, что умы людей будоражат четыре вечных вопроса: "Кто в черном ящике?", "Какую шкатулку выбрать?", "Кто Неваляшка?" и "Какое вино лучше?".

"Это четыре вопроса, сотворенные мирозданием, ответ на которые знает только продюсер телеканала", – высказалась звезда "Аншлага".

Поклонники Юрия Николаевича подумали, что таким образом он рассекретил себя. Однако некоторых публикация Гальцева ввела в еще большее заблуждение.

Ранее Регина Дубовицкая рассказала, как юморист попал в "Аншлаг". Оказалось, что взять его в шоу посоветовала подруга телеведущей Клара Новикова.

Анастасия ГОРЮНОВА

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