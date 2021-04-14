У Андреева из "Иванушек" летом родится внучка

У Андреева из "Иванушек" летом родится внучка
Кирилл Андреев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певец впервые станет дедушкой

В скором времени в семьи солиста группы "Иванушки International" Кирилла Андреева произойдет пополнение. 20-летний сын певца Кирилл Андреев-младший и его супруга Аделина готовятся стать родителями.

Несколько дней назад невестка артиста опубликовала в личном микроблоге трогательные фотографии. На первом снимке Аделина и Кирилл стоят напротив друг друга. Наследник знаменитости прислонился губами к голове избранницы, положив руки на ее округлившийся живот. На втором фото девушка позирует одна.

"Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел", – написала Андреева.

Стоит отметить, что возлюбленные сыграли свадьбу 2 февраля 2020 года. Для торжества невеста выбрала пышное белое платье с фатой, а жених отдал предпочтение классическому костюму и светлой рубахе.

"Комсомольской Правде" удалось узнать пол ребенка. 

"У ребят будет девочка. Родится летом, в июне", – отметили друзья пары.

Примечательно, что звезда "Иванушек" станет дедушкой впервые. Напомним, сын Кирилл появился в браке певца и Лолиты Аликуловой. Супруги счастливы в отношениях более 20 лет.

Наследник артиста занимается баскетболом и рукопашным боем. Аделина же ведет свой блог в "Инстаграм" и участвует в фотосессиях.

Ранее секретарь концертного директора группы "Иванушки International" Олеся Сазыкина рассказала о пьяных выходках солистов коллектива. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия в отношениях с США избрала новый подход - эксперт

Москва переняла положительный опыт Пекина в вопросе санкционной политики

Европейцы наперебой предлагают свои страны для встречи Путина и Байдена

Власти Чехии уже дали поручение послам в Москве и Вашингтоне оформить соответствующее приглашение в Прагу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей