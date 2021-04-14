Певец впервые станет дедушкой

В скором времени в семьи солиста группы "Иванушки International" Кирилла Андреева произойдет пополнение. 20-летний сын певца Кирилл Андреев-младший и его супруга Аделина готовятся стать родителями.

Несколько дней назад невестка артиста опубликовала в личном микроблоге трогательные фотографии. На первом снимке Аделина и Кирилл стоят напротив друг друга. Наследник знаменитости прислонился губами к голове избранницы, положив руки на ее округлившийся живот. На втором фото девушка позирует одна.

"Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел", – написала Андреева.

Стоит отметить, что возлюбленные сыграли свадьбу 2 февраля 2020 года. Для торжества невеста выбрала пышное белое платье с фатой, а жених отдал предпочтение классическому костюму и светлой рубахе.

"Комсомольской Правде" удалось узнать пол ребенка.

"У ребят будет девочка. Родится летом, в июне", – отметили друзья пары.

Примечательно, что звезда "Иванушек" станет дедушкой впервые. Напомним, сын Кирилл появился в браке певца и Лолиты Аликуловой. Супруги счастливы в отношениях более 20 лет.

Наследник артиста занимается баскетболом и рукопашным боем. Аделина же ведет свой блог в "Инстаграм" и участвует в фотосессиях.

Ранее секретарь концертного директора группы "Иванушки International" Олеся Сазыкина рассказала о пьяных выходках солистов коллектива.