В свою очередь, женщина заявила, что госпитализация матери была плановой

До сих пор не утихает скандал вокруг наследства покойного Николая Крючкова. После смерти актера его родным – жене Лидии Николаевне, дочери Эльвире и внучке Екатерине – досталась квартира в самом центре Москвы. Именно жилплощадь стала яблоком раздора для родственников звезды кинокартины "Баллада о солдате". Дошло даже до того, что наследница вдовы артиста начала искать варианты, как выселить пожилую мать.

По словам Екатерины, свой коварный план Эльвира придумала два года назад. Тогда Лидия Николаевна сильно заболела и попала в больницу. Ее дочь предприняла первые попытки присвоения квартиры.

"Эльвира считала, что в 2018 году бабушка даже не вернется из больницы, ведь та была в реанимации в тяжелом состоянии", – отметила внучка Крючкова.

Но, к счастью, вдове актера удалось выкарабкаться. В конечном итоге она вернулась в родные стены, тем самым нарушив планы дочери. Однако Эльвира не собиралась сдаваться. Пока Екатерина была в Таиланде, женщина сообщила журналистам о невменяемости матери и упекла ее в психиатрическую больницу.

Вернувшись на родину, Екатерина первым делом поспешила к бабушке.

"За мной приехали, схватили и увезли", – заявила Лидия Николаевна.

Эльвира утверждает, что госпитализация матери была плановой. Нахождение в учреждении якобы пошло вдове Николая Афанасьевича на пользу – она перестала вести себя неадекватно.

Сестра Лидии Николаевны, Галина Соколова, считает, что Эльвира пичкала родительницу таблетками, из-за чего с ней случались галлюцинации.