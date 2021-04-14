Талызина предрекла провал голливудской "Иронии Судьбы"

Талызина предрекла провал голливудской "Иронии Судьбы"
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда уверена, что не увидит ничего общего с оригиналом

Предстоящим летом в Соединенных Штатах запланированы съемки ремейка советской классики. В Голливуде намерены выпустить свою версию "Иронии судьбы, или С легким паром!". Однако народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая в картине подругу Нади, считает, что новой ленте успех явно не светит.

Актриса объяснила, что в Штатах вряд ли можно найти артистов, подобных советским, которые могли со всей своей душевностью подойти к процессу. Тем не менее полагает звезда, все современные ремейки – крайне сомнительное дело.

"Все они неудачные. Почему получилось у нас? Было, на что можно опереться. Рязанов шел от истории с одинаковыми домами. У них же такого нет. Поэтому фильм будет абсолютно другим. Вряд ли они смогут передать всю душевность нашей картины. Нужно иметь таких же душевных артистов", – выразила мнение Талызина в интервью "Лайфу".

Накануне комедийный режиссер Марюс Вайсберг заявил, что приступает к работе над американской версией "Иронии Судьбы", который намерен снять в Бостоне. Кинодеятель выразил уверенность, что культурное наследие Советского Союза станет мировым достоянием. В главной роли картины снимутся американские звезды Эмма Робертс и Томас Манн, о чем говорилось на официальном сайте компании "Централ Партнершип".

Недавно сообщалось, что Талызина появилась на одном из светских мероприятий в инвалидной коляске. Тогда стало известно, что из-за резкого ухудшения состояния здоровья звезда не может двигаться без посторонней помощи.

В 2019 году Талызина перенесла инсульт, из-за чего у нее начались проблемы с ногами. Звезда даже прошла процедуру иглоукалывания в Китае.

Егор МАЛКОВ

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