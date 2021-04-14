Принц Гарри помирился с братом Уильямом – СМИ

Принц Гарри помирился с братом Уильямом – СМИ
Фото: Alpha Press/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Сыновья принцессы Дианы не общались больше года

Стало известно о том, что принц Гарри впервые с момента ссоры поговорил по телефону с принцем Уильямом. Братья разругались из-за решения первого сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию.

Напомним, 12 апреля Гарри вернулся на родину из США. Причина его приезда связана со смертью мужа королевы Екатерины II принца Филиппа.

Похороны супруга монаршей особы состоятся 17 апреля. Как сообщает издание The Telegraph, кончина принца Филиппа примирила враждующих братьев, которые не общались больше года.

Посредником в примирении выступила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

"Она склонна избегать конфликтов и надеется смягчить напряженность", – говорится в публикации.

До 17 апреля принцы скорее всего не смогут увидеться. Дело в том, что Гарри был вынужден сесть на карантин. Герцог Сассекский ожидает результатов теста на COVID-19. Сейчас он находится в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Винздоре. Примечательно, что ранее дворец принадлежал как раз Гарри и Меган Маркл.

Отмечается, что братья решили закопать топор войны, чтобы как следует поддержать потерявшую мужа королеву.

"Братья знают, что в субботу в центре внимания будут не они – им нужно будет почтить память своего деда и поддержать свою бабушку", – отметил источник.

Ранее появилась информация, что принц Гарри столкнется с обидным ограничением на похоронах деда. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия в отношениях с США избрала новый подход - эксперт

Москва переняла положительный опыт Пекина в вопросе санкционной политики

Европейцы наперебой предлагают свои страны для встречи Путина и Байдена

Власти Чехии уже дали поручение послам в Москве и Вашингтоне оформить соответствующее приглашение в Прагу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей