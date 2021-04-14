Сыновья принцессы Дианы не общались больше года

Стало известно о том, что принц Гарри впервые с момента ссоры поговорил по телефону с принцем Уильямом. Братья разругались из-за решения первого сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию.

Напомним, 12 апреля Гарри вернулся на родину из США. Причина его приезда связана со смертью мужа королевы Екатерины II принца Филиппа.

Похороны супруга монаршей особы состоятся 17 апреля. Как сообщает издание The Telegraph, кончина принца Филиппа примирила враждующих братьев, которые не общались больше года.

Посредником в примирении выступила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

"Она склонна избегать конфликтов и надеется смягчить напряженность", – говорится в публикации.

До 17 апреля принцы скорее всего не смогут увидеться. Дело в том, что Гарри был вынужден сесть на карантин. Герцог Сассекский ожидает результатов теста на COVID-19. Сейчас он находится в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Винздоре. Примечательно, что ранее дворец принадлежал как раз Гарри и Меган Маркл.

Отмечается, что братья решили закопать топор войны, чтобы как следует поддержать потерявшую мужа королеву.

"Братья знают, что в субботу в центре внимания будут не они – им нужно будет почтить память своего деда и поддержать свою бабушку", – отметил источник.

Ранее появилась информация, что принц Гарри столкнется с обидным ограничением на похоронах деда.