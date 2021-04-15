Дети задарили звездную маму подарками

Сегодня, 15 апреля, главная Примадонна отечественной эстрады празднует день рождения. Алле Пугачевой исполнилось 72 года. В честь этого знаменательного события ее дружное семейство устроило утренний праздник для знаменитости.



Супруг звезды, юморист Максим Галкин собрал их общих детей – Гарри и Лизу и позвал Аллу Борисовну принимать первые поздравления. Звездные детки тщательно подготовились к торжеству. Гарри и Лиза своими руками сделали поздравительные открытки для Пугачевой, а также разучили стихотворения.

Алла вышла к семейству в легком летнем платье в пол. Пугачева была очень тронута поздравлением двойняшек. Сначала Гарри рассказал стихотворение, в котором пожелал маме счастливой жизни без тревог. После этого наследник подарил Пугачевой самодельную открытку.

"Вот еще мамусенька, я тебе подарочек приготовил", – гордо сообщил ребенок.

Следом за Гарри выступила Лиза. Девочка тоже подарила матери стихотворение и открытку. Оператором на съемках семейной идиллии выступил глава семейства, Максим Галкин.

Задувая свечи на первом за сегодняшний день праздничном торте, Алла Борисовна пожелала, чтобы ее дети жили долго и счастливо, а на планете воцарился мир.

Кстати, недавно Примадонна пустилась в пляс на дне рождения внучки. Дочери певицы Кристины Орбакайте и американского предпринимателя Михаила Земцова Клавдии исполнилось девять лет.