Актер посвятил режиссеру очередной пост в социальных сетях

Конфликт между Светланой Дружининой и Сергеем Жигуновым набирает обороты. Актер никак не может простить режиссеру высказывание о том, что любимчик зрителей Саша Белов получился именно таким только благодаря ей. Сначала "гардемарин" попросил убрать его имя из титров, а теперь и вовсе передал своей обидчице права на некоторых героев.

В своем "Инстаграме" актер весьма жестко подколол Дружинину, намекнув на ее, мягко говоря, непрофессионализм.

"Не мое дело учить такого известного кинематографиста как Вы, но права на персонажей надо приобретать до съемок, а не после. А то как же Вы без героев Боярского и Харатьяна?"

– сыронизировал Жигунов, добавив, что Министерство культуры было бы в шоке от такого неожиданного поворота событий.

В итоге актер безвозмездно передал Дружининой права на Корсака и Де Брильи, язвительно подчеркнув, что права на "гардемарина", которого исполнил Владимир Шевельков, тоже может отдать, если только она попросит. Завершил свое обращение Жигунов тем, что пожелал четвертой части "Гардемаринов" коммерческого успеха.

Поклонники, кстати, в этот раз встали на сторону артиста.

"Не надо отдавать героя Шевелькова. Я так и не простила его замены", "Без Александра Белова это тоже не Гардемарины уже", "Вы только права на Белова и Ягужинскую не дарите", "Думаю больше не надо снимать гардемарины. Все будет не то и никак",

– написали в комментариях.

Ранее Жигунов раскрыл причину отказа от съемок в третьей части "Гардемаринов".