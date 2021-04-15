Раскрыта причина лишения Заворотнюк всего бизнеса

Раскрыта причина лишения Заворотнюк всего бизнеса
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Новая напасть пришла со стороны контролирующих органов

На бизнес-проекты тяжелобольной Анастасии Заворотнюк обратили свое внимание эксперты Федеральной налоговой службы. В итоге специалисты решили закрыть созданные артисткой компании.

Речь идет об организации "Азарт-Продакшн". Эта контора была создана для проведения съемок телевизионных передач и других телешоу. Когда самая знаменитая няня Россия столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и отошла от дел, фирму передали ее дочери Анне.

Однако без Анастасии компания работать не смогла. Налоговики решили закрыть контору из-за нулевой прибыли, пишет телеграм-канал Mash.

Кроме того, под нож пойдет еще одно детище Заворотнюк. Организация ООО "Дар" создавалась как разработчик программного обеспечения. Когда знаменитая актриса заболела раком, компанию переоформили на некого Руслана Дорогобеда, отмечает издание URA.RU.

Впрочем, как стало известно РИА ФАН, компания "Азарт-Продакшн" закрывается из-за неисправленных сведений об организации. В 2020 году Анну Заворотнюк попросили исправить юридический адрес, но наследница актрисы так этого и не сделала. По закону компанию исключили из ЕГРЮЛ.

Напомним, "Прекрасная няня" перестала посещать публичные мероприятия в 2019-м году. С этого момента она начала вести ожесточенную борьбу с тяжелым заболеванием. В прошлом году стало известно, что Анастасия страдает от рака мозга. Теперь все бремя финансовых проблем легло на плечи ее супруга фигуриста Петра Чернышева.

К слову, недавно в прессе появилась информация, что Заворотнюк погрязла в долгах из-за мужа. Когда-то пара собиралась построить собственный ледовый дворец и открыть бизнес для фигуриста.

Ольга ФЕДОРОВА

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