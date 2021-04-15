"Это вымогательство": Максакова будет судиться с родными детьми и

"Убита горем": дети Максаковой подали на нее в суд
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Оперная дива уверена, что детей против нее настраивает бывший муж

После того, как Мария Максакова прилетала в Москву и посетила едва ли не все известные ток-шоу, о ее личиной жизни стало известно гораздо больше. И только вдова Дениса Вороненкова перестала говорить о своих напряженных отношениях с матерью, так ее родные дети подали на нее в суд. 

Сейчас Илья и Людмила требуют от своей звездной родительницы отдать им роскошную квартиру в самом сердце столицы. Стоимость недвижимости, которую Марии когда-то подарил отец, оценивается в 200 миллионов рублей. 

Сама Максакова уверена, что это не дети подали на нее в суд, а бывший муж Владимир Тюрин, который и будет представлять интересы наследницы. 

"Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд – это ненормально, я была убита горем несколько дней", 

пожаловалась Максакова StarHit.

Оперная дива признается, что с удовольствием отдала бы своим наследникам квартиру, если бы они не оказались в заложниках у ее бывшего мужа. Мария уверена, что Тюрин просто над ней издевается. 

Мужчина забрал у звезды детей еще 5 лет назад, но при этом Владимир, который "сказочно богат", за все эти годы ничего не оформил на своих детей. 

"То есть, меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками – пожалуйста", 

– возмутилась Мария. 

В скором времени вдова Вороненкова ознакомится с иском и наконец переоформит на себя квартиру, которая после множества незаконных сделок была под арестом. 

Ранее Максакова рассказала, на что готова пойти, чтобы восстановить общение с детьми. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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