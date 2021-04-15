Оперная дива уверена, что детей против нее настраивает бывший муж

После того, как Мария Максакова прилетала в Москву и посетила едва ли не все известные ток-шоу, о ее личиной жизни стало известно гораздо больше. И только вдова Дениса Вороненкова перестала говорить о своих напряженных отношениях с матерью, так ее родные дети подали на нее в суд.

Сейчас Илья и Людмила требуют от своей звездной родительницы отдать им роскошную квартиру в самом сердце столицы. Стоимость недвижимости, которую Марии когда-то подарил отец, оценивается в 200 миллионов рублей.

Сама Максакова уверена, что это не дети подали на нее в суд, а бывший муж Владимир Тюрин, который и будет представлять интересы наследницы.

"Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд – это ненормально, я была убита горем несколько дней",

– пожаловалась Максакова StarHit.

Оперная дива признается, что с удовольствием отдала бы своим наследникам квартиру, если бы они не оказались в заложниках у ее бывшего мужа. Мария уверена, что Тюрин просто над ней издевается.

Мужчина забрал у звезды детей еще 5 лет назад, но при этом Владимир, который "сказочно богат", за все эти годы ничего не оформил на своих детей.

"То есть, меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками – пожалуйста",

– возмутилась Мария.

В скором времени вдова Вороненкова ознакомится с иском и наконец переоформит на себя квартиру, которая после множества незаконных сделок была под арестом.

Ранее Максакова рассказала, на что готова пойти, чтобы восстановить общение с детьми.