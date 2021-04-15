Горбань подтвердила слухи о беременности

Горбань подтвердила слухи о беременности
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
"Жена" Нагиева показала округлившийся живот

Актриса, прославившаяся благодаря роли в сериале "Кухня", объявила о своей беременности. Слухи, что звезда находится в положении были давно, однако подтверждать их звезда не решалась.

На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала фото с обложки журнала, на котором снялась с заметно округлившимся животом, к которому прильнула ее дочь. 

"Ничего от Вас не скроешь... я действительно ношу прекрасное внутри себя!", – подписала она публикацию.

Слухи, что артистка находится в положени появились еще в конце прошлого месяца. Горбань опубликовала фото в купальнике с отдыха, на котором внимательные поклонники смогли разглядеть округлившийся живот. Тогда они предположили, что звезда, судя по размерам фигуры, уже на пятом месяце беременности.

Экранная жена Дмитрия Нагиева не рассказала, кого ждет – мальчика или девочку. 

Поклонники в комментариях пожелали актрисе благополучно выносить и родить ребенка, поздравив с грядущим пополнением. 

В начале февраля Мария Горбань сообщила поклонникам, что вышла замуж. Однако когда это произошло до конца неизвестно. Ее избранником стал Кирилл Зоткин. 

Роман ИГНАТОВ

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