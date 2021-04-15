"Жена" Нагиева показала округлившийся живот

Актриса, прославившаяся благодаря роли в сериале "Кухня", объявила о своей беременности. Слухи, что звезда находится в положении были давно, однако подтверждать их звезда не решалась.

На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала фото с обложки журнала, на котором снялась с заметно округлившимся животом, к которому прильнула ее дочь.

"Ничего от Вас не скроешь... я действительно ношу прекрасное внутри себя!", – подписала она публикацию.

Слухи, что артистка находится в положени появились еще в конце прошлого месяца. Горбань опубликовала фото в купальнике с отдыха, на котором внимательные поклонники смогли разглядеть округлившийся живот. Тогда они предположили, что звезда, судя по размерам фигуры, уже на пятом месяце беременности.

Экранная жена Дмитрия Нагиева не рассказала, кого ждет – мальчика или девочку.

Поклонники в комментариях пожелали актрисе благополучно выносить и родить ребенка, поздравив с грядущим пополнением.

В начале февраля Мария Горбань сообщила поклонникам, что вышла замуж. Однако когда это произошло до конца неизвестно. Ее избранником стал Кирилл Зоткин.