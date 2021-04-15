Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
Актриса, прославившаяся благодаря роли в сериале "Кухня", объявила о своей беременности. Слухи, что звезда находится в положении были давно, однако подтверждать их звезда не решалась.
На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала фото с обложки журнала, на котором снялась с заметно округлившимся животом, к которому прильнула ее дочь.
"Ничего от Вас не скроешь... я действительно ношу прекрасное внутри себя!", – подписала она публикацию.
Слухи, что артистка находится в положени появились еще в конце прошлого месяца. Горбань опубликовала фото в купальнике с отдыха, на котором внимательные поклонники смогли разглядеть округлившийся живот. Тогда они предположили, что звезда, судя по размерам фигуры, уже на пятом месяце беременности.
Экранная жена Дмитрия Нагиева не рассказала, кого ждет – мальчика или девочку.
Поклонники в комментариях пожелали актрисе благополучно выносить и родить ребенка, поздравив с грядущим пополнением.
В начале февраля Мария Горбань сообщила поклонникам, что вышла замуж. Однако когда это произошло до конца неизвестно. Ее избранником стал Кирилл Зоткин.
Вашингтон стремится усилить давление на нашу страну